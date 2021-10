Chus tanné de vous entendre ma gang de peureux !

Ça m’amuse beaucoup de lire toutes les opinions, plus « stratégiques » les unes que les autres, émanant tout autant du peuple que des experts, au sujet du caractère opportun, ou non, de faire l’indépendance du Québec. Il n’y a pas de bon ou de mauvais moment pour enclencher ce genre de processus. Penser le contraire, c’est prétendre avoir une boule de cristal.

Les « stratèges » sont surtout des gens qui ont peur de souffrir, à mon sens. Pourquoi les guillemets ? Parce qu’à l’échelle de celle de tous les peuples, la souffrance des Québécois ne dépasse sans doute pas les 5/10. S’ils ont trop peur, qu’ils le disent. Si ce qu’ils souhaitent vraiment, c’est devenir identiques aux Américains, qu’ils le disent. Mais qu’ils cessent de prétendre agir pour leurs enfants.

Si la COVID a démontré une chose, c’est bien que la majorité des humains se soucient « théoriquement » des générations futures, mais qu’en pratique, ils ne pensent qu’à eux-mêmes. Si vous voulez l’indépendance, cessez de vous penser plus clairvoyants que vous ne l’êtes vraiment, et votez pour ceux qui veulent la faire. Sinon, taisez-vous une bonne fois pour toutes ! Le Canada se soucie de vous comme de sa dernière chemise, et bientôt les chiffres eux-mêmes vous interdiront de « penser-vouloir-songer » à l’indépendance.

Anonyme

Peut-être en réveillerez-vous certains avec votre texte cinglant qui vise si juste. En ce qui me concerne, depuis le référendum de 1995, j’ai abandonné l’idée.