Deshaun Watson avec les Dolphins cette semaine?

Les Dophins de Miami travailleraient étroitement avec les Texans de Houston afin de faire l’acquisition du controversé quart-arrière Deshaun Watson.

C’est ce qu’a appris mercredi le quotidien «Houston Chronicle», qui a rapporté qu’une transaction pourrait être conclue d’ici la fin de la semaine.

Watson est laissé de côté par l’équipe texane depuis que 22 femmes ont dit avoir été agressées sexuellement par l’athlète de 26 ans. Dix d’entre elles poursuivent le pivot au criminel.

Avec Davis Mills au poste de quart, les Texans (1-5) ont beaucoup souffert cette saison et n’ont remporté qu’une victoire, face aux Jaguars de Jacksonville, à la première semaine d’activités.

Les Dolphins (1-5) n’arrivent pas non plus à trouver leur rythme avec le jeune Tua Tagovailoa.

Watson a mené la NFL en 2020 avec 4823 verges amassées par la voie des airs en plus de lancer 33 passes de touché. Les Texans ont donc d’immenses demandes pour une possible transaction. Selon diverses sources, ils auraient refusé trois choix de première ronde et trois sélections de troisième tour en avril dernier.

En raison de la clause de non-échange associée à son contrat, le quart-arrière devra approuver la transaction.