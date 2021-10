Druide informatique: lancement de la nouvelle version Antidote 11

Druide informatique fêtait ses 25 années d’existence et, pour l’occasion, la société québécoise lançait hier une nouvelle version de son populaire logiciel Antidote.

Pour mes rédactions, j’utilise Antidote constamment et c’est assurément l’un des meilleurs investissements logiciels pour mon travail. Peu après sa mise en ligne, la version 11 était déjà achetée et installée dans mon ordinateur.

Sans détailler chacune des 100 améliorations, l’interface du très utile correcteur bilingue est plus aérée et gagne en convivialité. Il est même possible de personnaliser la barre d’outils à l’aide d’un simple glisser-déposer.

Le correcteur s’intègre avec les suites bureautiques d’Office de Microsoft et d’Apple, les éditeurs de texte, les principaux navigateurs Web, les logiciels de publication et de présentation, les logiciels de messagerie, les tableurs et plusieurs autres. Depuis 2015, il peut corriger un texte ou un message rédigé dans les deux langues.

Druide informatique

« Textes juridiques, mots manquants et virgules oubliées, le correcteur inaugure un nouveau moteur de correction neuronale qui ajoute à l’intelligence naturelle de ses infolinguistes, pour des diagnostics plus sûrs et plus variés », peut-on lire sur la page des nouveautés.

Doué d’intelligence artificielle

Druide est allé chercher l’expertise du professeur Yoshua Bengio mondialement reconnu pour ses travaux en intelligence artificielle. Ainsi, pour la recherche en analyse de vos textes, Antidote 11 est la première édition à faire appel au traitement de l’apprentissage profond pour lequel le moteur de correction détecte des mots et des virgules manquants et propose de les insérer là où il faut.

Druide informatique

« Une technologie très prometteuse selon Druide qui annonce des réorganisations de phrases et des propositions de reformulation plus avancées », selon Éric Brunelle, président de Druide informatique et concepteur principal d’Antidote.

Dictionnaires

Constamment mis à jour, le dictionnaire s’enrichit de plus de 3000 mots français (ex. : écoanxiété) et de 5000 autres en anglais. Et pour chacun de ceux-ci, on trouve les définitions, les synonymes, les conjugaisons et leurs équivalents en anglais ou en français.

Autre nouveauté, le dictionnaire de rimes pour ceux qui aiment cette forme linguistique.

Antidote 11 ou Antidote+

Le logiciel est compatible avec les systèmes macOS, Windows et Linux. Trouvez pour chacun les configurations et les intégrations prises en charge par Antidote 11.

Druide propose deux types d’accès à ses produits, soit Antidote 11 pour un utilisateur avec un ordinateur ou Antidote+ qui comprend un abonnement annuel aux trois applications de la gamme, à savoir Antidote 11, Antidote Web et Antidote Mobile (uniquement pour les iPhone et iPad).

Pour se le procurer, Druide propose l’achat et deux types d’abonnement comme on peut le voir ici.

Druide informatique

Dans mon cas, j’ai passé d’Antidote 10 à la mise à niveau totale d’Antidote+ Personnel (les trois applications) pour 45 $ ou 51,74 $ taxes comprises, pour un abonnement d’un an.

Pour un logiciel utilisé plus d’une fois par heure, difficile de s’en passer.

Vous pouvez regarder la présentation d’hier ici sur YouTube.