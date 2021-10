ROUSSIN, Yvon



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 16 octobre 2021, à l'âge de 66 ans, est décédé monsieur Yvon Roussin, époux de madame Danielle Fortier. Il était le fils de madame Irène Labonté et de feu Morice Roussin. Il demeurait à St-Flavien. Il laisse dans le deuil, outre sa mère Irène et son épouse Danielle, ses enfants: Jennifer (Frédéric Matte), James (Stephanie Segura); ses petits-enfants: Zack, feu Joey et Will Matte; ses frères et sœurs: Cyrille (Carole Lagacé), Germain, Jacques (Sylvie Morin), Michel (Sylvie Bourdon), Nicole (Réjean Daigle), Lise (Guylain Bolduc); sa belle-mère Jacqueline Rhéaume; ses beaux-frères et belles-sœurs: Henri Fortier (Michelle Sampson), Gaby Fortier (Gérard Fillion), Alain Fortier (Louise Michaud), Patrice Fortier (Deborah Petterson); plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de l'URFI de Charny et aux infirmières et préposées du 7e étages de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués à Yvon. La famille vous accueillera à la maison funéraireà compter de 8h30.L'inhumation suivra au cimetière paroissial. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre de réadaptation en déficience physique de Charny (URFI) ou à la Société canadienne du cancer.