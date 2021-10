Éclaircie de fin de match

Le CF Montréal est passé par toute la gamme des émotions lors de son verdict nul de 2 à 2 face à l’Union de Philadelphie, samedi. Sous une pluie torrentielle au Stade Saputo, la troupe de Wilfried Nancy avait pris l’avance, puis a été menée avant de marquer un but providentiel sur la dernière action du match.

Pour moi, il est évident que le CF Montréal a mieux joué et était la meilleure équipe sur le terrain et méritait un meilleur sort. Mais encore une fois, il a fait preuve d’inconstance dans son jeu, même s’il a eu des moments de cohérence et de fluidité offensivement.

Il ne faut également pas oublier que son adversaire du jour était l’une des meilleures formations de l’Association de l’Est. Ainsi, c’est encourageant de voir que le CF Montréal a su offrir une telle performance à ses partisans et tenir tête à une équipe de haut de classement.

Toutefois, je ne suis pas totalement en accord avec les commentaires d’après-match du personnel montréalais. Ils étaient plusieurs à se féliciter d’avoir joué un très bon match. Oui, le club a surpassé l’Union, mais je pense que la barre a été mise un peu bas. Il manquait un peu de conviction autour de la boîte offensive. La précision des passes a fait défaut et plusieurs ballons ont été perdus. De plus, il faut s’assurer de tenir l’adversaire en échec le plus possible. Ainsi, accorder deux buts n’est pas synonyme d’une bonne performance.

Remplaçant de luxe

Malgré deux buts, le CF Montréal s’est probablement ennuyé de son attaquant de pointe Romell Quioto. La formation n’est pas la même sans lui et elle ne représente pas le même danger.

Par chance, il y a Sunusi Ibrahim. Souvent, le jeune de 19 ans entre dans un match avec beaucoup d’enthousiasme, d’énergie, de passion et il est une menace constante. Il a le profil parfait du remplaçant de luxe (super sub). Mais je ne crois pas qu’il soit en mesure de faire ça pendant 90 minutes, en raison de son manque d’expérience. Cependant, il aide beaucoup l’équipe et on l’a vu face à l’Union, grâce à une superbe tête, surtout pour un joueur qui est considéré comme petit.

En fait, on est en droit de s’attendre à cela de la part du géant Bjorn Johnsen. Finalement, c’est l’un des plus petits joueurs qui a réalisé l’action.

Le Canada en contrôle

La formation masculine canadienne continue de voir ses probabilités de participer à la Coupe du monde de soccer augmenter au Qatar en 2022 grâce à un superbe gain de 4 à 1 face au Panama, mercredi dernier.

Il s’agissait d’une victoire cruciale contre un rival direct, qui est presque collé sur lui au classement. Et on a assisté à une performance et un superbe but d’Alphonso Davies, qui a su profiter avec brio de l’énorme bourde d’un joueur du Panama pour démontrer toute sa vitesse et son côté athlétique.

Ce gain solidifie sa troisième place au classement, avec 10 points en six matchs. De plus, ça lance un message aux pays présents dans cette phase finale des qualifications de la CONCACAF que le Canada est là pour se qualifier et qu’il devrait être considéré comme un favori.

D’après moi, le Mexique, grand favori, et les États-Unis devraient se qualifier. Ainsi, les vrais rivaux du Canada seront le Panama et le Costa Rica, puisque je ne crois plus aux chances du Honduras, de la Jamaïque et d’El Salvador.

Rien n’est joué, mais le Canada a vraiment planté son drapeau au sommet de la montagne.