Élection en Virginie: un gouverneur démocrate ou républicain?

Depuis quelques cycles électoraux déjà, la Virginie est un de ces États rattrapés par l’évolution démographique du pays. Les récentes élections ont souvent permis aux démocrates de s’imposer puisque les électeurs des zones urbaines ont un profil qui ressemble de plus en plus à celui des électeurs de la capitale américaine avec laquelle l’État partage une frontière.

Les électeurs de la Virginie se rendent aux urnes dans deux semaines et malgré les tendances des dernières années, bien malin celui ou celle qui pourrait prédire les résultats tant les sondages indiquent que les deux candidats sont au coude à coude. Le gouverneur sortant est le démocrate Terry McAuliffe et son opposant est l’homme d’affaires républicain Glenn Youngkin.

Si McAuliffe a su exploiter à son profit les changements démographiques de la Virginie pour se hisser au pouvoir, les déboires ou les difficultés des démocrates de Washington semblent galvaniser des adversaires qui sont en mesure de mobiliser leurs partisans.

Glenn Younkin a recours à une stratégie qui le sert bien. En bon équilibriste, il a su ne pas s’aliéner les partisans de Donald Trump tout en s’attirant la sympathie des républicains modérés.

Ce n’est pas un mince exploit et bien des stratèges du Parti républicain prennent des notes. Si on était en mesure de reproduire cette approche au plan national, le GOP regagnerait assurément la chambre en 2022 et la présidence en 2024.

Le candidat républicain effectue donc des progrès impressionnants depuis deux semaines puisque depuis le début de la course McAuliffe était nettement le favori et que jamais on ne l’avait menacé dans les sondages.

Même si le gouverneur sortant devait être réélu, le seul fait que nous ayons une course aussi serrée devrait inquiéter les démocrates. S’il est normal que de mauvaises performances des démocrates de Washington affectent la cote de popularité des élus démocrates de l’État voisin, McAuliffe devrait être nettement devant dans les intentions de vote.

Attendez-vous à ce que bien des regards soient braqués vers la Virginie dans deux semaines. Une défaite ou un résultat serré pour McAuliffe constituerait un sérieux avertissement pour les démocrates et pourrait être annonciateur de mauvais résultats pour les élections de mi-mandat 2022.

Malgré une excellente campagne et des sondages inespérés, le républicain Younkin n’est cependant pas au bout de ses peines. Le vote de la population noire pourrait bien être la barrière ultime pour lui, tout comme le fait que beaucoup de Virginiens travaillent pour le gouvernement fédéral ou que leurs entreprises détiennent des contrats avec celui-ci.

Le mantra républicain selon lequel il faudrait continuellement diminuer la taille du gouvernement fédéral risque de séduire beaucoup moins d’électeurs dans cet État que dans d’autres régions du pays. À suivre!