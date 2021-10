Jagmeet Singh dévoile ses priorités pour la prochaine session

Environnement, investissements en soins de santé, prolongation des programmes d’aide: le chef du NPD Jagmeet Singh a pu présenter les priorités de son parti lors d’un entretien avec le premier ministre Justin Trudeau.

M. Singh veut voir des «actions concrètes» pour arrêter les subventions aux compagnies d’énergies fossiles. Le gouvernement Trudeau s’est engagé à stopper ces aides financières dès 2023, en avance de deux ans sur son objectif initial, prévu pour 2025.

Concernant l’importante inflation, qui a atteint un sommet de 4,4 % au mois de septembre, M. Singh a réclamé la prolongation des programmes d’aide, dont la Prestation canadienne de la relance économique (PCRE), qui pourrait prendre fin dès samedi.

M. Singh a réitéré son appel à cesser les procédures judiciaires envers les autochtones qui réclament au gouvernement une compensation financière de 40 000 $ pour chaque enfant qui a été placé dans le système de protection familiale depuis 2006.

Le gouvernement fédéral a été débouté par la Cour fédérale dans ce dossier à la fin du mois de septembre. Il n’est pas clair s’il porte la décision en appel, mais Justin Trudeau n’a pas fermé la porte à un éventuel recours.

Le NPD poussera pour une augmentation des transferts en santé vers les provinces, et, plus largement, pour des investissements en soins.

«Nos travailleurs de première ligne ont peur pour l’avenir, ont des frustrations à cause de la pandémie, donc on doit voir des investissements urgents et rapides pour [les] aider», a-t-il dit.