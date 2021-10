L’avenir de l’église de Forestville menacé

L’avenir de l’église catholique de Forestville, située sur la Côte-Nord dans le diocèse de Baie-Comeau, pourrait être en péril vu les sommes qu’il en coûte pour l’entretenir.

L’entretien annuel et le chauffage du bâtiment coûtent plus de 50 000 $.Après avoir rencontré les citoyens, les membres du conseil d’administration de la fabrique Saint-Luc ont amené l’idée de louer au moins la moitié de la superficie de l’église à des entreprises ou à des organismes. Une solution qui pourrait permettre d’alléger le fardeau financier de la paroisse.Le comité s’est donné un an pour y réfléchir.

L’église a cependant d’autres soucis.Des infiltrations d’eau dans la tour du clocher ont causé des dommages au parement extérieur et des morceaux de murs se sont détachés.Après avoir constaté les dégâts, les assureurs ont exigé que des réparations soient faites. Les travaux nécessaires sont évalués à 100 000 $. Ils pourraient être réalisés au printemps prochain.