Le CH craint les Mohawks

Le Canadien se réveille complètement embourbé dans son extraordinaire bourde du Centre Bell construit sur des terrains non cédés par les Mohawks.

En plus, on a trouvé le moyen de parler des « peuples de la communauté » en oubliant que l’équipe s’appelle le Canadien en l’honneur des Canadiens français d’il y a un siècle. À l’époque, les « Canayens » étaient les francophones, et les Anglais, ben, étaient les anglophones.

D’ailleurs, les couleurs bleu-blanc-rouge de l’uniforme sont celles du drapeau de la France.

Les « peuples » de la communauté font complètement disparaître la prépondérance des francophones à Montréal.

Trop tard

Mais le Canadien est maintenant embourbé. Il ne peut reculer soudainement pour ne pas provoquer la colère des Mohawks. On ne veut pas un blocus devant les entrées du Centre Bell.

En fait, le CH a déjà entrepris une consultation et des recherches supplémentaires auprès des autres peuples autochtones et des historiens pour arriver d’ici une semaine à un texte plus précis et respectant davantage l’histoire en s’écrasant moins devant le wokisme.

Mon ancien confrère du Soleil, le chef Ghislain Picard, pourrait apporter son éclairage sur ce bourbier.

Mais le Canadien avait-il besoin d’aller ouvrir cette boîte de Pandore bâtie avec un tissu de mensonges historiques ?