Le métro chimérique de Québec 21

Il faut appeler un chat, un chat : le métro léger VALSE (acronyme pour « véhicule automatique léger souterrain électrique »), proposé par Québec 21 et son chef Jean-Francois Gosselin, est un projet insensé.

La démonstration de ce fait est toute simple puisque rien ne justifie un tel projet, et que tout le discrédite. Achèterait-on des pantalons d’âge « 10 ans » pour un enfant de 5 ans, sous prétexte qu’il va grandir? Or, c’est exactement ce que nous propose Monsieur Gosselin. Il sait pourtant fort bien qu’un métro n’est pas adapté pour la Ville de Québec, compte tenu de sa taille et de la densité de sa population. C’est pourquoi il nous propose un « métro léger »... entièrement souterrain! Le hic, c’est qu’aucune ville au monde ne possède un métro léger souterrain, ce type de transport étant principalement en surface, avec parfois quelques segments souterrains. Car, logique oblige, on ne creuse pas un tunnel sous terre à coup de milliards de dollars pour y loger un moyen de transport léger!

Plus cher

Ça ne prend pas la tête à Papineau pour comprendre que construire le métro VALSE coûterait beaucoup plus cher au kilomètre, de sorte qu’au lieu d’avoir un tramway de 20 km, on aurait un métro d’une dizaine de kilomètres tout au plus, qui ne se rendrait même pas en Basse-ville et qui forcerait par conséquent de nombreuses correspondances. Or, rappelons-nous que le rapport du BAPE sur le tramway, que Monsieur Gosselin a pourtant applaudi, insistait sur l’importance de ne pas créer de nouvelles correspondances...

Rappelons également que la densité de la population sur le territoire de la Ville de Montréal est de 4662 hab. / km2 (2016), ce qui justifie un métro souterrain, alors que celle de Québec n’est que de 1172 hab. / km2 (2016), ce qui fait en sorte qu’un métro souterrain est définitivement une infrastructure trop lourde pour les besoins de la capitale. Québec n’est pas Montréal.

Dans 50 ans...peut-être

Certes, Québec se densifiera progressivement avec le temps et un métro sera sans doute pertinent dans 50 ans mais, pour l’heure, il constituerait un mauvais emploi des fonds publics, en plus d’offrir une mauvaise alternative de déplacements pour les usagers du transport en commun. À un point tel que les principaux bailleurs de fonds, les gouvernements fédéral et provincial, refuseraient fort probablement d’investir dans un tel projet.

En somme, le métro VALSE n’est pas seulement un projet insensé, c’est aussi un projet menteur, une fumisterie! La question de l’urne aux prochaines élections municipales sera donc la suivante : voulons-nous un tramway à Québec, oui ou non? Car soyons bien conscients que l’option de Québec 21 n’est rien d’autre que de la poudre aux yeux, le rejet du tramway déguisé sous la forme d’un métro chimérique... Et soyons également conscients que le rejet du tramway compromettrait l’essor économique et culturel de la Capitale-Nationale pour des générations. Bref, le prochain vote sera le plus important de l’histoire moderne de notre ville!

Pierre Gagné, Ex-porte-parole du Comité régional des usagers du transport en commun et ex-membre du Comité des plaintes du Réseau de transport de la Capitale