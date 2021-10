Photo courtoisie

Inactif depuis mars 2019 en raison de la COVID-19, le Théâtre des Aînés de Charlesbourg reprend du service et en profite pour inviter les personnes retraitées de 50 ans et plus qui seraient intéressées par l’activité théâtrale à la rejoindre. L’invitation vise particulièrement les hommes, car le besoin se fait surtout sentir de ce côté. La troupe s’attaquera dans les semaines à venir aux pratiques d’une nouvelle pièce, Dépêche-toi Bibiche, on va rater l’avion, une comédie de Jérôme Dubois, qui sera jouée devant public au printemps 2022. La troupe, qui célèbre cette année ses 30 ans, reprendra, au début de 2022, des représentations de la pièce Ding, Dong dominical (photo), de Bruno Lacroix et F.-X. Torre. Renseignements : www.letheatredesainesdecharlesbourg.com.

Un don apprécié

Photo courtoisie

La Corporation des thanatologues du Québec a profité de son 65e congrès annuel, tenu récemment à Saguenay, pour remettre un don de 5000 $ au Fonds philanthropique Valérie Garneau « Unis pour l’AMS », somme qui servira à faire connaître la maladie et aider à la recherche. L’atrophie multisystématisée (AMS) est une maladie neurodégénérative incurable très rare et très peu connue qui entraîne des problèmes de motricité et des fonctions corporelles autonomes comme le contrôle de la vessie. Il n’y a aucun test pour détecter la maladie. Ceux et celles qui en sont atteints ont une espérance de vie de cinq à dix ans après l’apparition des premiers symptômes. Sur la photo, Valérie Garneau reçoit le chèque des mains de Jonathan Goyer, président du conseil d’administration de la Corporation des thanatologues du Québec.

Le retour du Salon du camion lourd

Photo courtoisie

Le Centre de foires d’ExpoCité accueillera, les 22 et 23 octobre, le Salon du camion lourd de Québec réunissant, sous un même toit (65 000 pi2), les six concessionnaires de camions lourds de la région, membres de la Corporation Mobilis, ainsi qu’une centaine d’exposants de l’industrie du camionnage afin de vous présenter les dernières nouveautés et tendances de l’industrie. Présenté par la Corporation Mobilis, qui produit notamment le Salon international de l’auto de Québec, le Salon offrira une vaste zone de recrutement afin de recevoir les curriculum vitae des personnes désirant travailler dans l’industrie. L’admission au Salon sera tout à fait gratuite, mais vous devrez obligatoirement vous inscrire en ligne sur le site du Salon : www.sclq.ca.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 20 octobre 2011. Le colonel Mouammar Kadhafi (photo), ancien homme fort de la Libye, meurt lors de la chute de sa ville natale, Syrte, dernier bastion de résistance de ses fidèles.

Anniversaires

Photo courtoisie

Kamala Harris (photo), première femme noire vice-présidente des Etats-Unis, 57 ans...Marcus, garçon d’Isabelle Boulay, 13 ans...Patrick Senécal, romancier québécois, 54 ans...Julie Payette, ex-Gouverneure générale du Canada et ex-astronaute québécoise membre de l’équipage de la navette Discovery en 1999, 58 ans...Guy Chouinard ex-entraineur au hockey junior et ex-joueur de la LNH (1974-84), 65 ans...Daniel Prévost, acteur français, (Cheval dans le Dîner de cons) 82 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 20 octobre 2020 : Bill Mathis (photo), 81 ans, porteur de ballon américain de la NFL qui a couru pour 3 589 verges entre 1960 et 1969 pour les Jets deNy entre autres... 2019 : Eric Cooper, 52 ans, arbitre américain dans les ligues majeures de baseball au cours des 21 dernières années... 2018 : Gaétan Gervais, 74 ans, auteur, historien et professeur canadien franco-ontarien... 2017 : Justin Reed, 35 ans, ex-joueur de basketball américain (NBA) ... 2016 : Michael Massee, 64 ans, acteur américain surtout connu pour ses rôles de méchant à la télévision et au cinéma... 2015 : Gilles Marcotte, 90 ans, écrivain, professeur émérite, critique et figure de la littérature québécoise... 2014 : Patrice Vincent, 53 ans, adjudant pompier militaire Forces armées canadiennes... 2014 : Oscar de la Ronta, 82 ans, styliste dominicain... 2014 : Christophe de Margerie, 63 ans, patron du groupe pétrolier français Total... 1994 : Burt Lancaster, 80 ans, acteur américain... 1993 : Frédéric, 54 ans, peintre originaire de l’Estrie... 1983 : Yves Thériault, 66 ans, romancier, auteur québécois... 1972 : Judith Jasmin, 56 ans, pionnière du journalisme électronique au Québec.