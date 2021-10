Les Astros s’amusent en fin de match

Les Astros de Houston ont explosé en fin de rencontre et ont égalisé la série de championnat de la Ligue américaine en l’emportant 9 à 2, mardi soir, contre les Red Sox de Boston, au Fenway Park.

Après avoir mené 2 à 1 pour pratiquement l’entièreté de la confrontation, les Red Sox se sont effondrés et ont vu leurs rivaux produire huit points lors des deux tours au bâton finaux.

Jose Altuve a d’abord ramené tout le monde à égalité en huitième en expulsant la balle chez les spectateurs qui se sont soudainement calmés.

Puis, la débandade a carrément pris son envol à la manche finale. Carlos Correa et Yuli Gurriel ont tous deux cogné des projectiles en lieux sûrs pour mettre la table du côté des gagnants. Jason Castro a entamé le productif tour au bâton avec un simple. Michael Brantley et Yordan Alvarez, Correa et Kyle Tucker ont ensuite tous participé à une manche de sept points des Astros.

Le tout s’est déroulé sous les yeux de Nathan Eovaldi (1-1) et Martin Perez, impuissants, qui n’ont jamais réussi à retirer un troisième frappeur et ainsi limiter les dégâts.

Alex Bergman a ouvert la marque dès le tour au bâton initial pour les visiteurs en cognant un circuit en solo. Xander Bogaerts a ensuite répliqué alors que Rafael Devers était sur les sentiers pour procurer une avance d’un point qui a été ultimement réduite en poussières.

Sur la butte, Kendall Graveman (1-0) a ajouté une victoire à son dossier chez les Astros en participant à deux manches. Il a accordé un but sur balles et passé deux joueurs dans la mitaine.

Les deux formations ont à nouveau rendez-vous mercredi à l’occasion du match 5 de la série.