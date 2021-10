Les bibliothèques publiques: des lieux plus que jamais essentiels

À l’aube des prochaines élections municipales, les candidats seront appelés à se positionner sur les enjeux essentiels de société et comment ils pourront améliorer la qualité de vie des citoyens.

Il est normal de penser d’abord au logement, à la santé, au transport ou encore à la sécurité publique. Toutefois, j’encourage ceux et celles qui formeront les prochains conseils dans chaque municipalité du Québec à se pencher sur d’autres services considérés également comme essentiels au sein d’une communauté : les bibliothèques publiques.

Saviez-vous qu’elles représentent l’institution culturelle la plus fréquentée au Québec ? Je pense qu’il est important de rappeler le caractère essentiel de nos bibliothèques ainsi que leurs rôles divers au sein d’une communauté.

En effet, les bibliothèques publiques ont toujours occupé une place primordiale auprès des citoyens, et ce, bien avant la pandémie, notamment pour le développement des compétences en littératie des Québécois. Véritable moteur du développement économique et social, la littératie permet aux citoyens de mieux comprendre et utiliser l’information dans toutes les sphères de leur vie. Dans un contexte où un adulte sur cinq présente encore des difficultés majeures de lecture en 2021, les bibliothèques demeurent des alliées pour les élus afin de contribuer à réduire ces inégalités.

Un rôle important durant la pandémie

Les bibliothèques publiques ont également su démontrer leur rôle essentiel durant la pandémie et se sont adaptées afin de répondre aux besoins de culture, d’éducation, d’information et de divertissement des familles et de tous les Québécois. D’ailleurs, au plus fort de la crise sanitaire, le nombre de prêts numériques a connu un taux d’augmentation de 117 % et nous venons de franchir le cap des 15 millions de prêts numériques au Québec. Cela démontre de façon claire l’intérêt des citoyens envers ces établissements locaux gratuits et accessibles pour tous ainsi que leur bien-fondé auprès de la communauté québécoise.

De plus, les bibliothèques sont restées ouvertes au public la majorité du temps depuis le début de la pandémie. Elles ont fait preuve d’initiatives et de créativité en offrant un service sans contact, en donnant accès aux étudiants à des espaces de travail adéquats alors que la majorité des lieux appropriés étaient fermés ou encore en offrant un service d’appels téléphoniques auprès d’aînés plus vulnérables.

Soutien municipal nécessaire

Les bibliothèques ont toujours été et resteront des alliées judicieusement positionnées au cœur de la municipalité pour accompagner les citoyens, notamment dans un contexte de relance post-pandémie. Grâce au programme AlphaNumérique, les bibliothèques publiques sont aussi des ressources précieuses pour aider les Québécois à s’y retrouver parmi toutes les technologies nécessaires pour assumer leur citoyenneté (formulaires en ligne, passeport vaccinal, utilisation de Zoom, etc.).

En marge des élections municipales et dans le cadre de la 23e édition de la Semaine des bibliothèques publiques du Québec, je m’adresse à l’ensemble des candidats.

Les bibliothèques publiques ont toujours été bienveillantes, accessibles et disponibles pour leur communauté. Aujourd’hui, elles ont besoin de vous. Nous vous demandons de poursuivre ou de bonifier les investissements dans les bibliothèques afin qu’elles puissent continuer d’offrir des services de qualité et répondre aux besoins des citoyens québécois. Les bibliothèques font partie du quotidien des familles et elles les accompagnent à toutes les étapes de leur vie. À vous maintenant de les accompagner dans leur mission.

Eve Lagacé, Directrice générale, Association des bibliothèques publiques du Québec