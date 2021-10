Les Condors prêts à défier l’histoire

Le programme de football des Condors de Beauce-Appalaches n’a pas eu la vie facile dans les dernières années. Après avoir terminé les quatre dernières saisons collégiales au dernier rang du classement en division 2, les dirigeants de la formation beauceronne ont décidé qu’il fallait prendre un pas de recul afin de mieux avancer pour l’avenir du programme.

Le passage en division 3 s’avère une sage décision puisque la formation aura l’occasion de compléter son calendrier régulier avec une fiche parfaite pour la première fois depuis 1978. Une situation qui réjouit l’entraîneur-chef d’expérience Marc Loranger sans toutefois le projeter dans les nuages.

«On va se concentrer sur notre match en fin de semaine à la maison face à La Pocatière. C’est plaisant si on réussit, mais l’objectif est de terminer avec le championnat des séries. Les gens se souviennent seulement de ta formation si tu gagnes le dernier match de la saison et non pas d’une équipe avec une fiche parfaite en saison régulière et qui perd en séries», mentionne le pilote qui possède plus de 20 années d’expérience comme entraîneur au niveau universitaire, dont une participation à la Coupe Vanier de 1991 avec Mount Allison.

Un duo redoutable

Deux joueurs se démarquent jusqu’à maintenant pour les Condors avec leur fiche immaculée de sept gains contre aucun échec. Le quart-arrière Thomas Jean connaît toute une saison avec 1607 verges aériennes et 17 passes pour des majeurs. Un pivot très athlétique qui évite les revirements pour sa formation.

Sa cible de prédilection est le receveur Jérémy Gosselin qui fait la pluie et le beau temps dans les tertiaires adverses. Il a déjà cumulé 56 attrapés pour 811 verges et 11 touchés depuis le début de la campagne. Deux joueurs redoutables qui joueront universitaire selon leur entraîneur.

«Il y a de très bons joueurs en division trois et autant Thomas que Jérémy font assurément partie de cette catégorie. Ce sont deux excellents athlètes et je ne vois pas pourquoi ils n’auraient pas de succès au prochain niveau.»

Un retour en division 2?

Le succès instantané des Condors en division 3 soulève l’interrogation de voir le programme, qui possède une longue tradition, revenir en division 2. Une situation qui n’est pas impossible selon Loranger.

«Ça sera à évaluer après la saison, mais c’est une possibilité qui pourrait être plus rapide que prévu. Le programme a apporté beaucoup de modifications dans sa façon de faire pour améliorer notre offre aux étudiants-athlètes. Si l’on pense qu’on peut gagner régulièrement en division deux et être compétitif chaque semaine, ça pourrait être dans les cartons.»

Toute l’attention est cependant sur la saison actuelle pour les Condors qui aimeraient accomplir la première saison parfaite de son histoire.

«C’est vraiment l’fun pour nos joueurs. La plupart de nos athlètes goûtent à la victoire pour la première fois. C’est plaisant d’être populaire à nouveau.»