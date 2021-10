Les Dodgers feront face à l’élimination

Menés par des circuits coup sur coup d’Eddie Rosario et Adam Duvall, les Braves d’Atlanta ont pris les commandes 3-1 dans la série de championnat dans la Nationale avec une victoire de 9 à 2 face aux Dodgers, mercredi à Los Angeles.

Rosario et Duvall ont tous les deux cogné leur première longue balle des présentes éliminatoires en deuxième manche pour procurer une avance de deux points aux visiteurs en deuxième manche.

Freddie Freeman les a imités au troisième tour au bâton avant de voir Joc Pederson ajouter un quatrième point à l’aide d’un simple quelques minutes plus tard. Un ballon-sacrifice productif de Duvall en cinquième manche a ensuite sonné le glas pour Julio Urias (1-1), qui a encaissé une première défaite en quatre parties depuis le début des séries.

Rosario explose

Après avoir réussi un carrousel pas plus tard que le 19 septembre dernier, Rosario a bien failli récidiver. Le voltigeur a réussi un circuit en deuxième, un triple en troisième, puis un simple en cinquième, mais il n’a jamais été en mesure de réussir un double pour réussir l’exploit.

Il avait l’occasion de compléter le tout en neuvième, mais il a plutôt claqué un deuxième circuit dans la partie, cette fois pour trois points.

La victoire est allée au dossier de Drew Smyly (1-0), qui a donné deux points, autant de coups sûrs et un but sur balles en trois manches et un tiers de travail.

A.J. Pollock a été à l’origine des deux seuls points du clan californien en vertu d’un simple frappé en cinquième manche.

Les Dodgers tenteront de profiter de l’appui de leurs partisans pour une dernière fois dans cette série jeudi afin de rester en vie. S’ils y parviennent, la série se déplacera ensuite en Géorgie pour des éventuelles sixième et septième rencontres, samedi et dimanche.