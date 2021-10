Les Raptors ratent leur rentrée

Après une campagne 2020-2021 en demi-teinte, les Raptors de Toronto avaient l’occasion de débuter sur de nouvelles bases en accueillant au Scotiabank Arena les Wizards de Washington, mercredi soir. La seule équipe canadienne de la NBA a connu des ratés en début de rencontre et a dû s’incliner 98 à 83.

C’était la première fois en 600 jours, soit depuis le mois de février 2020, que les Raptors pouvaient évoluer dans leur propre amphithéâtre, devant leurs partisans. La foule était très nombreuse pour le retour du basketball en Ontario, qui a pu se faire devant près de 20 000 amateurs grâce à la levée de certaines mesures sanitaires par la province.

Sur le parquet, les Wizards ont pris une avance de 20 points à la mi-temps, grâce à un deuxième quart de 31 points. Bradley Beal (23 points) et Montrezl Harell (22 points) ont été les meilleurs du côté des visiteurs.

L’absence de Kyle Lowry, qui a rejoint le Heat de Miami durant l’été, a dû être comblée par Goran Dragic, qui a amassé neuf points sous ses nouvelles couleurs. Fred VanVleet et Scottie Barnes ont tous deux produit 12 points pour les Raptors, qui ont repris quelques couleurs après la pause, mais pas suffisamment pour orchestrer une remontée.

Les Québécois Khem Birch (neuf points et neuf rebonds) et Chris Boucher (sept points et quatre rebonds) ont été utilisés à profusion par l’entraîneur-chef Nick Nurse.

Après avoir amorcé ses campagnes avec une victoire pendant sept saisons consécutives entre 2013 et 2019, Toronto a subi des revers au cours de ses deux derniers matchs d’ouverture.

Les Raptors se déplaceront maintenant vers Boston pour y croiser le fer avec les Celtics, vendredi soir.