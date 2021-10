Ma boule de cristal

D’abord, si vous me le permettez, je me donne une petite tape dans le dos pour avoir correctement prédit que les Braves allaient avoir raison des Brewers, que les Dodgers allaient éliminer les Cardinals, que les Red Sox allaient avoir raison des Yankees et que les Astros allaient avoir le dessus sur les White Sox, lors de la première tranche des éliminatoires.

Un bon début, mais cela s’est gâté par la suite !

Si vous vous demandez si j’aurais opté en faveur des Red Sox dans leur série contre les Rays, je dois répondre par la négative...

Et en ce qui concerne la série entre les Dodgers et les Giants, j’aurais opté en faveur des Giants.

Pour ce qui est de la finale de l’Américaine entre les Red Sox et les Astros, j’aurais choisi les Astros, tandis que dans la Nationale, j’aurais misé sur les Dodgers contre les Braves.

Pour ce qui est de la série mondiale, on y reviendra...

Initiative de Baseball Canada

Je me dois de féliciter les dirigeants de Baseball Canada qui ont annoncé que 16 personnes et une équipe allaient être admises de façon posthume dans le cadre d’une cérémonie virtuelle, le 16 novembre prochain, au sein du Temple de la renommée du baseball canadien.

Des nouveaux intronisés, je retiens surtout les noms de cinq personnes qui ont largement contribué à l’essor du baseball au Québec, soit Charlie Culver, Roland Gladu, Joe Page, Hector Racine et Jean-Pierre-Roy.

Je suis particulièrement heureux du choix de Jean-Pierre, mon premier partenaire à la radio des Expos en 1972.

Jean-Pierre a été un pilier des Royaux de Montréal en 1945 alors qu’il a signé 25 victoires, remportant d’ailleurs les deux matchs d’un programme double !

Tout au long de sa carrière. En plus d’avoir joué aux États-Unis, à Cuba et au Mexique, Jean-Pierre a roulé sa bosse comme joueur et gérant à travers le Québec, notamment avec des équipes à Trois-Rivières, Montréal, Saint-Jean-sur-Richelieu, Drummondville, Ottawa et Sherbrooke.

Il a aussi formé, avec Jean-Paul Sarault, le premier duo à la radio des Expos en 1969, en plus d’agir comme analyste à la télévision de Radio-Canada.

Un honneur pleinement mérité qui aurait dû lui être rendu avant son décès.

Des pionniers

Les autres qui ont beaucoup fait pour le baseball en terre québécoise, je ne les ai connus que de réputation.

Charlie Culver, un Américain, a éventuellement élu domicile à Montréal. Cet Afro-Américain a participé à la création de la ligue Eastern du Canada et a ensuite été gérant dans la Ligue Montréal Junior.

Quant à Roland Gladu, qui était originaire de Montréal, il a évolué dans les rangs professionnels durant 16 saisons, dont une dans les majeures avec les Braves de Boston en 1941. Il avait connu une saison exceptionnelle avec les Royaux en 1945, affichant un rendement de ,338 avec 105 points produits. Il a par la suite été joueur-gérant à Sherbrooke, gagnant trois championnats de 1948 à 1951.

Joe Page, un Britannique, a été surnommé le « Père du baseball au Québec ». Il a été directement impliqué dans l’implantation et l’évolution du baseball chez nous. Il a fait partie du groupe qui avait ramené la Ligue Internationale à Montréal, avec la deuxième mouture des Royaux, en 1928.

Hector Racine, un homme d’affaires né à La Prairie, est d’abord devenu actionnaire minoritaire des Royaux pour en devenir le président de 1935 à 1956. Il a été responsable du partenariat avec les Dodgers de Brooklyn et il était en poste lors de l’arrivée de Jackie Robinson en 1946.

Sous son égide, les Royaux ont remporté la coupe des Gouverneurs six fois et les honneurs des Petites Séries mondiales en trois occasions.

Morneau et Olerud

Enfin, pour ce qui est de l’admission en temps réel de Justin Morneau, John Olerud et de votre humble serviteur, elle a été fixée (à moins qu’une nouvelle vague de COVID-19) au week-end du 18 juin 2022 à St Marys, en Ontario.

Il ne reste plus qu’à se croiser les doigts...

En bref

Shoeless Jackson

Une photographie autographiée de « Shoeless » Joe Jackson a récemment été achetée pour la somme de 1 470 000 $ lors d’un encan. Il s’agit du plus fort montant payé pour une carte autographiée par un athlète. Cette photo avait été prise par Frank W. Smith. C’est la maison Christie’s and Hunt Auctions qui a procédé à cet encan et on dit que le prix élevé a été payé puisqu’il s’agirait de la seule carte jamais autographiée par Jackson. Illettré, Jackson a signé très peu de documents au cours de sa carrière. On dit que c’était habituellement son épouse qui signait pour lui.

Vlad Jr. en tête de liste

L’excellent jeune joueur de premier but des Blue Jays de Toronto a ajouté un autre fleuron à sa saison 2021 alors qu’il est devenu le seul joueur âgé de 22 ans ou moins à cogner 48 circuits au cours d’une même campagne. Le dimanche 3 octobre, Vladimir Guerrero fils a canonné son 48e circuit de la saison aux dépens de Marcos Diplan, des Orioles, devançant ainsi Eddie Mathews, des Braves, avec qui il partageait le premier rang. Les autres membres de ce groupe élite sont Joe DiMaggio avec 46 en 1937, Bench, avec 45 en 1970, Juan Gonzalez avec 43 en 1995 ainsi que Fernando Tatis fils avec 42 aussi en 2021.

Joe West à la retraite

Le vétéran arbitre Joe West a officié son dernier match dans les majeures. L’officiel souvent controversé avait devancé le vétéran Bill Klem alors qu’il avait officié dans une 5376e rencontre en mai dernier. Pour son dernier match, West a agi comme arbitre au marbre lors du match décisif entre les Cards de St. Louis et les Dodgers de Los Angeles. Renommé pour avoir une mèche très courte, West estime qu’il a expulsé environ 190 joueurs, gérants et instructeurs au cours de sa carrière. Aujourd’hui âgé de 68 ans, West pourra dorénavant se consacrer entièrement à sa deuxième carrière, celle de chanteur country !

Chris Nabholz

L’ancien lanceur des Expos Chris Nabholz a accordé trois grands chelems au cours de sa brève carrière dans les majeures. Un deuxième choix des Expos en 1988, Nabholz, un diplômé de l’Université Towson, au Maryland, n’a lancé que 558 manches dans les majeures, tandis qu’un autre diplômé de la même université, Jim Palmer, n’a jamais accordé un seul circuit alors que les buts étaient tous occupés, en près de 4000 manches au monticule avec les Orioles, entre 1965 et 1984 ! La meilleure saison de Nabholz avec les Expos a été celle de 1982 avec un dossier de 11-10 et une moyenne de points mérités de 3,32.