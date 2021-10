Pouvez-vous parler en bien de vos jobs, parfois?

Ça fait longtemps que les éducatrices travaillant dans les CPE trouvent qu’elles sont mal payées.

Il y a quelques jours, le gouvernement leur a offert une augmentation de salaire instantanée de 10 % (du jamais-vu en pleine négociation), 17 % si elles travaillent 40 heures semaine.

Réponse du syndicat : prenez votre offre et insérez-la là où le soleil ne brille pas, car il est hors de question que nos éducatrices travaillent 40 heures semaine.

TROUBLE DE L’OPPOSITION

Question quiz : c’est quand la dernière fois que vous avez entendu un président ou une présidente d’un syndicat de la fonction publique avoir des bons mots pour le gouvernement ?

C’est toujours : « Non, non, non, non, non, non ! »

Tout le temps la baboune.

« On ne veut rien savoir, c’est pas suffisant, retournez faire votre travail, vous riez de nous ! »

Quand ce n’est pas le salaire, c’est le nombre d’heures, quand ce n’est pas le nombre d’heures, ce sont les horaires, quand ce ne sont pas les horaires, ce sont les conditions, quand ce ne sont pas les conditions, c’est la flexibilité, quand ce n’est pas la flexibilité, ce sont les congés...

Bref, il y a toujours quelque chose.

Toujours.

Chaque fois qu’une porte-parole d’un quelconque syndicat de la fonction publique est à la télé, tu peux être certain qu’elle va chialer.

Et après ça, on se demande pourquoi les jeunes ne se précipitent pas pour devenir profs ou infirmiers !

Duh !

Les représentants de ces travailleurs sont toujours en train de dire que leurs conditions de travail sont épouvantables, que le gouvernement ne les écoute pas, qu’ils sont épuisés, écœurés, mal payés...

Maudite belle publicité !

UN CERCLE VICIEUX

Voilà pourquoi je suis tombé en bas de ma chaise en regardant LCN, l’autre jour.

La journaliste Kariane Bourassa a eu la bonne idée de donner la parole à des infirmiers et des infirmières qui parlaient en bien de leur travail !

« Ce qui était le fun, c’est qu’on était une équipe serrée, on s’est toujours supportés. »

« On a vu des gens fatigués, des gens mourir, mais on était tous là ensemble... »

Si ces femmes et ces hommes sont restés au front, même si la situation était extrêmement difficile, c’est sûrement parce qu’il y a aussi des bons côtés à leur job, non ?

Je ne dis pas que c’est le paradis... Mais comment voulez-vous attirer des jeunes (et ainsi avoir un peu plus le temps de souffler) si, chaque fois qu’on vous voit, vous êtes toujours en ta... ?