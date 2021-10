Recherche en santé mentale: les cheveux du personnel de santé scrutés à la loupe pendant la pandémie

Le stress et l'épuisement provoqués par la pandémie de COVID-19 ont de lourdes conséquences sur le système de santé.

La première partie d’une étude dirigée par une chercheuse et psychiatre de l’Institut de cardiologie de Montréal révèle des données préoccupantes.

Trois mois après le début de la pandémie de COVID-19, 52% des travailleurs du milieu de la santé ont été victimes d’un épuisement professionnel, montre la recherche menée par la Dre Judith Brouillette.

Avant la pandémie, ce pourcentage de «burnout» professionnel chez les médecins, infirmières et préposés s’établissait plutôt à 30%.

Près de 24% de ces employés en détresse avaient des symptômes élevés de stress post-traumatiques, 23% souffraient d’anxiété et 11% de dépression.

C’est grâce à l’analyse des cheveux des participants que la Dre Brouillette a pu évaluer le stress cumulé.

Celle-ci compte suivre les patients qui ont participé à la recherche en analysant les mèches de leurs cheveux.

«Le cheveu nous donne un aperçu de l’accumulation d’une hormone de stress, le cortisol, qui s’accumule au fil du temps. En prélevant les cheveux trois mois après le début de la pandémie, les premiers trois centimètres nous montraient le cortisol accumulé depuis le début de la pandémie. Ceux qui avaient les cheveux assez longs pour nous donner un six centimètres, on voyait sur les trois centimètres plus loin, ce qui correspondait à l’accumulation avant la pandémie. Donc on pourrait avoir un portrait de niveau de stress biologique avant et pendant la pandémie et la différence entre les deux», explique la psychiatre Brouillette à TVA Nouvelles.

Le programme d’aide aux médecins du Québec, le PAMQ, a constaté des hausses importantes des demandes d’aide.

Si le PAMQ enregistrait environ 1800 demandes par année, elles ont augmenté à 2100 en 2020, et elles risquent de continuer de grimper.

564 travailleurs de la santé ont participé à l'étude dirigée par la Dre Brouillette.

