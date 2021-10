Remplacement des cours d’éthique et culture religieuse: l’éducation numérique des jeunes est primordiale, plaide le ministre Caire

L’éducation numérique des jeunes est primordiale, estime le ministre Éric Caire, alors que sera dévoilé bientôt le nouveau programme remplaçant le cours d’éthique et culture religieuse (ECR).

• À lire aussi: Éthique et culture religieuse: «ce n’est pas une réussite»

• À lire aussi: Discours inaugural: un avant-goût du programme électoral de François Legault en 10 points

Dans son discours d’ouverture livré mardi à l’Assemblée nationale, François Legault a dit vouloir cultiver la fierté québécoise et la cohésion nationale dès l’enfance. Pour y arriver, il mise notamment sur la nouvelle matière qui sera enseignée dans les écoles du Québec à compter de l’an prochain et sera axée sur «la culture et la citoyenneté québécoise».

Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, doit annoncer sous peu les détails de ce nouveau programme, qui prendra le relais du cours d’ECR.

Pour son collègue délégué à la Transformation numérique, une chose est sûre, les jeunes doivent être mieux éduqués à la réalité numérique.

«C’est essentiel, absolument. Aujourd’hui, avec les médias sociaux notamment, (...) c’est clair que d’avoir une bonne compréhension de ce que c’est l’univers numérique, de ses forces, mais de ses dangers aussi, oui, c’est très important», a plaidé mercredi Éric Caire, à l’entrée de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres.

En janvier 2020, le gouvernement Legault avait lancé une consultation citoyenne en vue de réviser le cours d’ECR, qui a remplacé l’enseignement religieux confessionnel et moral dans les écoles du Québec depuis 2008.



La CAQ avait alors manifesté son désir d’intégrer notamment l’éducation à la sexualité, l’éducation juridique, l’écocitoyenneté, le développement de soi et la citoyenneté numérique au nouveau cours. Le ministre Roberge disait également ne pas vouloir évacuer totalement la religion du programme.