Trump et Colin Powell: un signe des temps

En soulignant le décès de Colin Powell lundi, je faisais remarquer que ses États de service n’étaient pas sans failles, mais que le parcours de cet homme méritait d’être reconnu à sa juste valeur. Le 45e président, fidèle à son habitude, n’a même pas attendu que le corps soit froid pour s’en prendre à Powell avec virulence.

Le dernier président républicain nous a depuis longtemps habitué à son manque flagrant de respect et à sa goujaterie. Sa présidence aura au moins fait ressortir que les Pères fondateurs avaient envisagé un système dans lequel la confiance, la bonne volonté et la décence la plus élémentaire prévaudraient.

Comme tout ça manque cruellement au résident de Mar-A-Lago, les failles du système sont plus évidentes que jamais. La décence? Une des premières victimes de la polarisation, elle n’est plus une qualité recherchée pour plusieurs électeurs.

Que Trump soit un abruti mal dégrossi m’indiffère un peu. Depuis qu’il s’est moqué de personnes handicapées, qu’il a ridiculisé l’apparence physique d’une femme, insulté les parents d’un soldat décoré et mort au combat ou qu’il n’a pas daigné reconnaître la valeur d’un vétéran de sa formation politique au moment de son décès (John McCain), il n’y a plus personne pour espérer qu’il puisse être digne et rassembleur.

Plus que l’attitude de cet arnaqueur mégalomane, c’est le sort de la démocratie américaine qui m’inquiète. Trump n’est pas seul et il n’est que la manifestation la plus spectaculaire de tendances marquées. D’autres politiciens et politiciennes se ruent aux portes pour prendre la relève s’il devait tomber ou se désister, et s’ils le font, c’est qu’il y a une masse importante d’électeurs pour qui les assauts répétés contre le système et les valeurs qui le sous-tendent sont acceptables ou, pire, nécessaires.

Colin Powell, comme la très grande majorité des hommes et des femmes politiques, ne méritait pas une hagiographie. Ses concitoyens lui devaient cependant un minimum de respect pour son long et fructueux service dans les forces armées ou pour son service public. Powell s’est hissé à la force du bras, chaque échelon grimpé en raison de son intelligence, de sa force et de ses grandes qualités humaines. Qu’un truand en costume, riche héritier qui n’a pas eu le courage d’effectuer son service militaire, l’insulte devrait choquer. Pourtant, un sondage diffusé ce matin indiquait que Biden et Trump obtiennent le même taux d’approbation en prévision d’un éventuel affrontement en 2020.

Trump agit ainsi parce que c’est sa nature profonde, mais également parce qu’il a besoin d’attention. Privé de Twitter ou de Facebook, il cherche désespérément l’attention des médias qu’il s’est longtemps employé à contourner. Ces médias devaient plutôt exiger des élus qui appuient Trump qu’ils expliquent ce qu’ils pensent des turpitudes de leur mentor.

Colin Powell appartenait à un type de républicain qui est presque totalement disparu du paysage politique américaine. Ce type qui incarnait les valeurs américaines et les idéaux les plus chers. Ces républicains pour lesquels la bêtise, la division et la désinformation ne constituaient pas les assises d’une plateforme électorale.

Je pouvais me reconnaître dans des républicains comme Colin Powell, je pouvais me livrer à une analyse de leur vision pour le pays et la confronter avantageusement à celle des démocrates. Comment maintenant élaborer une analyse comparative solide quand je dois opposer réalité alternative, ou monde parallèle, à un programme qui n’est pas sans failles, mais qui au moins a le mérite de mentionner les problèmes du 21e siècle?

Si la démocratie américaine doit s’effondrer ou cette puissance être réduite au rang de puissance bien secondaire, il faudrait envisager d’étudier en profondeur la dérive du Parti républicain des 30 dernières années.

Oui, les démocrates ont leur faiblesse et les élucubrations de certains représentants de son aile progressiste l’entraînent trop souvent loin des préoccupations du «citoyen ordinaire». C’est la principale raison qui me pousse à dénoncer l’emprise des trumpistes. Il n’y a plus d’option viable en face des démocrates, qu’un ramassis de vétérans résignés ou encore des pyromanes dangereux motivés par les succès de l’homme le plus indigne à avoir occupé le Bureau ovale.