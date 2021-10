TVA Sports: le premier pas vers un grand rêve pour Justine St-Martin

Passionnée de hockey depuis toujours, Justine St-Martin n’aurait jamais pu refuser le beau défi que lui a récemment proposé TVA Sports, d’animer les matchs télévisés des Lions de Trois-Rivières et de faire rayonner cette nouvelle équipe de la ECHL, rattachée au Canadien de Montréal.

Journaliste sportive depuis 10 ans, à l’emploi de TVA Sports depuis l’automne 2019, Justine St-Martin aspire un jour à être animatrice des rencontres de la LNH, mais chaque chose en son temps. Pour l’instant, cette férue de tous les sports (notamment le baseball), qui a passé son adolescence dans les gradins des parties de hockey junior majeur, absorbe chaque expérience qui s’offre à elle pour grandir professionnellement.

«Pour moi, c’est un rêve de petite fille d’évoluer éventuellement dans le hockey. J’ai le vertige, mais, en même temps, je suis extrêmement emballée de la confiance qu’on m’a accordée. Les Lions sont une nouvelle équipe, c’est un mandat de taille pour nous de la faire connaître aux Québécois et je le prends très au sérieux», confie la nouvelle trentenaire, qui est aussi l’une des voix du football universitaire et des joutes des Remparts à TVA Sports.

Grande première

Depuis peu membres de la Premier «AA» Hockey League (ECHL), les troupes des Lions disputeront la première partie de leur histoire jeudi soir, au tout nouveau Colisée Vidéotron de Trois-Rivières.

Peu connue des Québécois, la ECHL est la troisième ligue de hockey professionnel en Amérique du Nord, derrière la Ligue nationale (LNH) et la Ligue américaine (LAH). Affiliés au Canadien de Montréal, les Lions accueillent donc la relève de nos Glorieux, qu’il s’agisse de joueurs repêchés sans nécessairement avoir été sélectionnés par le Bleu-Blanc-Rouge, d’autres retranchés par le Rocket de Laval (le pendant du Canadien dans la Ligue américaine) ou les blessés des deux autres entités. On y observe nécessairement beaucoup de mouvement.

«J’ai eu la chance de connaître la ECHL grâce à des connaissances et des amis qui ont joué dans cette ligue-là, raconte Justine St-Martin. C’est une ligue qui a énormément de talent et qui gagne à être connue. Et, la particularité des Lions, cette année, c’est qu’environ 98 % de l’équipe est québécoise. On a souvent reproché aux Canadiens de ne pas avoir assez de joueurs québécois, mais les Lions, eux, ont vraiment misé là-dessus.»

Pour ce grand moment inaugural, jeudi, Justine St-Martin et son acolyte Alexandre Picard – natif comme elle de Drummondville –, ainsi que le descripteur Sébastien Goulet seront entourés d’une pléiade d’invités spéciaux, dont Michel Bergeron, qui a lui-même commencé sa carrière d’entraîneur à Trois-Rivières.

On marquera le coup en grand... D’autant plus que les Lions, «petits frères» du Canadien, affronteront les Growlers de Terre-Neuve... affiliés aux Maple Leafs de Toronto, vieux rivaux de la Sainte-Flanelle.

Bien préparée

Justine St-Martin a déjà passé beaucoup de temps au Colisée Vidéotron afin de se préparer adéquatement à sa tâche.

«Je suis quelqu’un de très perfectionniste, alors je prends beaucoup de temps pour regarder les joueurs, précise-t-elle. Je suis allée à Trois-Rivières pour voir qui faisait l’équipe, regarder les premières pratiques, et voir comment, moi, je vais travailler. Je fais des résumés pour chaque joueur, pour savoir à qui j’ai affaire. Je suis quelqu’un qui travaille fort pour que le résultat soit bon en ondes.»

Le premier match des Lions de Trois-Rivières contre les Growlers, jeudi, 21 octobre, à 19 h, à TVA Sports.