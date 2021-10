Un troisième «Plan B» à la hauteur

Était-il risqué de commettre une troisième saison de Plan B sans étirer la sauce et sans lasser le public des retours dans le passé? Peut-être. Mais le pari, tenté cette fois autour du personnage d’une policière trop dévouée et un brin tourmentée, finement incarnée par une excellente Anne-Élisabeth Bossé, est réussi haut la main.

Non, on n’a pas fait le tour du concept Plan B. Toujours brillante, l’écriture des auteurs Jean-François Asselin et Jacques Drolet, nous emmène complètement ailleurs dans le nouvel opus en six épisodes qu’ICI Télé lancera le mercredi 27 octobre, encore savamment réalisés par le doigté de Jean-François Asselin.

Particulièrement dans l’air du temps en cette année 2021 tristement marquée par les féminicides et autres violences conjugales, l’intrigue, pourtant imaginée en mars 2020, avant que ces drames ne prennent autant d’ampleur dans l’actualité, n’aurait pu tomber davantage à point.

PHOTO COURTOISIE Radio-Canada

Sauver le monde

Dans la première saison, Philippe (Louis Morissette) faisait appel à l’entreprise Plan B pour empêcher son couple d’éclater. Dans la deuxième, Florence (Sophie Lorain) voulait empêcher sa fille de se suicider.

D’ailleurs, si le blues de Plan B s’empare de vous en lisant ces lignes, sachez que les deux premiers chapitres peuvent toujours être regardés sur ICI Tou.tv Extra. Un minuscule clin d’œil aux deux premiers volets sera aperçu en cours de route dans le troisième, nous dit-on, comme cet échange rapide entre Florence et Évelyne (Magalie Lépine-Blondeau) qui avait ponctué le début de la dernière saison.

Cette fois, le pivot de la série s’appelle Mylène, a 39 ans et est un peu perdu. Elle vient de se séparer de Guillaume (Pierre-Luc Brillant), dont elle est toujours amoureuse, et tient à rester en contact avec le fiston de ce dernier (Thomas Haché), à qui elle est profondément attachée. La rupture se règle devant le juge.

PHOTO COURTOISIE Radio-Canada

Au travail, cette policière investie prend ses fonctions beaucoup trop à cœur. Mylène voudrait sauver le monde. Parfois malgré lui. En apprenant qu’une famille chez qui elle est intervenue quelques jours plus tôt avec son partenaire (Patrick Emmanuel Abellard) vient d’être décimée par le père, Bruno (Vincent Leclerc) – qui a tué sa conjointe, Caroline (Mélanie Pilon) et leurs deux filles –, Mylène, dévastée, contacte Plan B pour reconstituer l’intervention.

Et rebelote avec la formule que les téléspectateurs connaissent maintenant bien : deux colosses en noir se pointent à sa porte, l’empoignent sans ménagement et la lancent dans la fameuse camionnette blanche, qui se remet en marche par derrière.

Colère

La première tentative de voyage dans le temps de Mylène sera plus ou moins ratée. Elle réessaiera. Puis, empêchera une fusillade dans un centre commercial. Puis, préviendra une fille dans un bar qu’on a glissé une substance louche dans son verre. Puis, s’occupera «personnellement» du violent malotru Bruno pour tenter de modifier le destin des siens. Mais, bien sûr, comme dans toutes les éditions de Plan B – et comme dans la vie! – tout ne se passera pas comme prévu.

«Pour la première fois, un personnage utilise le pouvoir de Plan B pour changer la société et sauver les autres, a observé Jean-François Asselin en vidéoconférence avec les médias, mercredi matin. On trouvait aussi intéressant de mettre en scène un personnage féminin en colère, qui veut changer le monde et qui entre là-dedans avec tout son cœur.»

Le réalisateur a aussi salué l’énergie investie par Anne-Élisabeth Bossé dans le projet, elle qui s’est entraînée et s’est fait couper les cheveux pour insuffler âme et tempérament à Mylène.

Côté succès international, des adaptations de Plan B sont en cours en France et en Belgique (où la deuxième saison est en développement), et en Allemagne. L’oeuvre a en outre été sélectionnée au récent Fresh TV du MIPCOM de Cannes et a été récompensée au Festival de télévision de La Rochelle. Ici, une quatrième saison mettant en vedette Pier-Luc Funk est déjà en chantier.

Plan B, le mercredi, à 21 h, à ICI Télé, dès le 27 octobre. Un épisode sera disponible en primeur chaque semaine dans la section Véro.tv d’ICI Tou.tv Extra.