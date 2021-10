Inflation: «PSPP» veut créer un bureau de la protection des consommateurs

Le Parti québécois croit avoir une solution pour contrer l’inflation. Son chef, Paul Saint-Pierre Plamondon, propose d’instaurer un bureau provincial de la protection des consommateurs.

• À lire aussi: L'inflation fait craindre le pire aux organismes communautaires

• À lire aussi: Inflation: l'augmentation des taux d'intérêt est à prévoir

Il a présenté son idée sur les ondes de l’émission À vos affaires avec Pierre-Olivier Zappa, mercredi soir sur les ondes de LCN, quelques heures après le dévoilement d’un taux d’inflation de 5,1% dans la province, le mois dernier.

«C’est essentiellement pour jouer sur la concurrence. La concurrence, c’est important parce que lorsqu’il n’y en a pas, on s’arrange pour fixer les prix quand vous vous demandez pendant les vacances pourquoi le prix à la pompe augmente.

«La cause peut être parce qu’il y a une absence de concurrence, puis une forme de collusion. Malheureusement, le Bureau canadien de la concurrence est très peu actif.»

PSPP croit aussi que le secteur de l’alimentation doit être réglementé.

«Si on augmente la surveillance, on favorise la concurrence et on pourrait quand même faire baisser les prix. C’est la même chose pour la téléphonie cellulaire, un endroit où il manque vraisemblablement de concurrence.»

En ce qui a trait aux entreprises pétrolières, Saint-Paul-Plamondon a laissé entendre qu’elles pourraient être les premières cibles d’un Bureau de la protection des consommateurs du Québec.

«C’est gigantesque. C’est un problème que l’on tolère depuis trop longtemps.»

Le rôle du gouvernement

Quel rôle pourrait avoir le gouvernement dans le contrôle de l’inflation? Le PQ croit que «le choix d’écrire des chèques» doit être revu tant au fédéral qu’au provincial et que les dépenses octroyées aux infrastructures doivent être limitées.

«La PCU, les chèques pour toutes sortes de catégories d’âges. Quand pour la relance économique, le gouvernement du Québec injecte des sommes colossales en infrastructures, si on y va trop fort, ça crée de l’inflation parce qu’il y a des contrats partout.»

Cela signifie-t-il qu’il limiterait le soutien aux citoyens et leurs familles?

«Doser. Quand la crise s’estompe, si on ne dose pas et si on continue d'imprimer de l’argent, ça crée de l’inflation», d’imager le chef péquiste, qui se dit aussi préoccupé des répercussions sur la crise du logement.

«Si on ignore qu’il y a une crise du logement au Québec, quand les taux d’intérêt vont changer, les gens auront de la difficulté à payer leur hypothèque. Ça aussi on peut intervenir en imposant une taxe sur les investisseurs étrangers comme d’autres villes canadiennes l’ont fait.

«Si Montréal ne le fait pas, ça devient l’endroit où tous les investisseurs et spéculateurs viennent. Là les prix montent, et ça fait boule de neige dans la grande région de Montréal.»