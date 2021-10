JONCAS, Pierrette Robillard



À Québec, le 17 octobre 2021, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Pierrette Robillard, épouse de monsieur Gérald Joncas. Elle était la fille de feu Gabrielle Lamarche et de feu Hormidas Robillard. Elle demeurait à Québec.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Dany (Hélène) et Alain (Kathy Maguire); sa belle-sœur Jacqueline Longpré (feu Réal Robillard), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Des remerciements à tout le personnel du sixième étage de la résidence Cardinal-Vachon et à l'équipe de soutien du CLSC Beauport pour les bons soins prodigués.