LORTIE, Raymond



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 9 octobre 2021 à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Raymond Lortie, conjoint de Pauline Ferland, fils de feu Joseph Rosario Lortie et de feu Jeanne d'Arc Émond. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Après la liturgie de la parole, la famille se rendra déposer les cendres de Raymond dans son columbarium au mausolée de la Paix. Il laisse dans le deuil sa fille Stéphanie et son fils Simon (Julie Tremblay); les enfants de sa conjointe : Térèz Bilodeau, Alain Bilodeau (Linda Guay) et Serge Bilodeau (Dominique Roy); ses frères et sœurs : Marcel (Thérèse Ferland), Nicole, Carole, Paul-Henri, feu Yolande (Gérard Lamy) et feu Rosaire (France Lepage); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Ferland : Denise (Louis Crépin), Olyvette, Diane (Alain Paquet) et Denis (Aline Leclerc); les petits-enfants de sa conjointe : Tommy, Carol-Ann, Bobby, Janick et Karl-Erik; son arrière-petit-fils : Meyson. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, Téléphone : 1 888 768-6669 Web : www.pq.poumon.ca