CLOUTIER, Micheline



Aux soins palliatifs de l'hôpital-de-l'Enfant-Jésus, le 15 octobre 2021, à l'âge de 78 ans, est décédée madame Micheline Cloutier. Épouse de feu Jean-Marc Simard, fille de feu monsieur Paul-Émilie Cloutier et de feu madame Rolande Savard, elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Alain (Constance Pichette), Gaétan (Lina Côté) et Nancy (Mario Poulin); ses petits-enfants: Jean-François (Geneviève Boutin), Benoit (Isabelle Robichaud), Émilie (Nicolas Paquet), Laurence (Samuel Rondeau-Millaire), Sébastien (Émilie Fortin) et Laury (Maxime Lavoie); ses arrière-petits-enfants: Logan, Charlie et Félix; ses frères et ses sœurs: Claudette (Maurice Pelletier), Diane (Denis Lavoie), feu Michel (Angèle Laplante), André et Danielle (Réjean Blanchet); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousine, autre parents de sa belle-famille et ami(e)s. La famille recevra les condoléances en présence du corps àle jeudi 28 octobre 2021 de 18h à 21h, de même quede 9h à 11h,La mise en terre aura lieu au cimetière Les Jardins Québec. La famille remercie le personnel des soins palliatifs du 5e étage de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour l'attention portée et la qualité des soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de la sclérose latérale amyotrophique du Québec https://www.jedonneenligne.org/slaquebec/.