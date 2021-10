ROBITAILLE, Cécile Poulin



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, aux soins palliatifs, le 26 septembre 2021, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Cécile Poulin, épouse de monsieur Fernand Robitaille, fille de feu monsieur Rosaire Poulin et de feu madame Jeanne Picard. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à la, de 13h à 15h.. Outre son époux Fernand, elle laisse dans le deuil sa fille Nancy (Pierre LaPierre); ses petits-fils : Hans La Pierre (Kate Cheeseman), Ludwig La Pierre (Luz Adriana Benavides); ses arrière-petits-enfants : Loïc et Rémy La Pierre; son frère Laurent (feu Rose-Aimée Dion), sa sœur feu Jeannette (feu Alphonse Lemay) ainsi que ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Robitaille : feu Laurette (feu Jean-Marie Poisson), feu Gabrielle, feu Jean-Claude (Claudette Boivin), Lucille (feu Maurice Gamache), feu Pierrette, Julia (feu Matt Borwick), Colette (Yves Dumas), Françoise (feu René Dignard), Ginette (André Gervais), Huguette (Jean Sarrazin), Céline (Normand Dupuis) ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis. La famille désire remercier spécialement le personnel soignant des soins palliatifs de l'Hôpital du Saint-Sacrement, le personnel des soins à domicile du CLSC Haute-Ville ainsi que le personnel et amis de la Résidence Les Jardins Lebourgneuf où elle a vécu de belles années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, 418 683-8666 et/ou au CHU de Québec (Hôpital du Saint-Sacrement), 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc) G1L 3L5, 418 525-4385.