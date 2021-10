LAVALLÉE, Aline Jean



À la résidence Myriade, le 14 septembre 2021, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Aline Jean, épouse de feu monsieur André Lavallée. Elle était la fille de feu Alfred Jean et de feu Marie-Jeanne Filion. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Claire (José Jobin) et Yves (Johanne Hains); ses petits-enfants: Andréanne (Alex Alain) et Jean-Philippe (Émilie Laverdière). Elle était la sœur de: feu Guy, feu Marie-Claire, feu Hélène, feu Annette (feu Jean Anglehart), feu Jean-Marie (Gilberte Lacasse), feu Raymond (Lise Boulianne), Pauline (Raymond Bouchard), Madeleine (feu Marc Delaney), Yolande (Gérald Laframboise), feu Denise et Pierre (Marie-Andrée). Elle était la belle-sœur de (famille Lavallée) : feu Fernande (feu Georges-Henri Baril), feu Gilles (feu Thérèse Hudon), Jean-Guy (Madeleine Dussault) et Pierrette (Gérald Dubeau). Elle laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis(e)s. La famille tient à remercier le personnel du deuxième étage de la Résidence Myriade pour leur dévouement, leur professionnalisme et les bons soins prodigués. Un remerciement spécial à Sara-Maude, Marie-Hélène, au Dr Michel Robitaille, ainsi qu'aux membres de l'équipe de CLSC Orléans : Dre Marjolaine Tremblay, Mme Sophie Kelly (infirmière) et M. Francis Rioux (infirmier). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.