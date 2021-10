GUAY, Michel



Au CHSLD de Sainte-Croix, le 29 septembre 2021, à l'âge de 62 ans, est décédé Michel Guay, époux de Jocelyne Sylvain, fils de feu Pierrette Savard et de feu Pierre Guay. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Rédempteur. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Jean-François (Léa Tousignant et ses filles: Estelle et Ophélie) et Marie-Catherine; son frère et sa soeur: Normand (Linda Tremblay) et Caroline (Camillio Mallet); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Sylvain: Robert (Diane Noël), Jacques (Luce Labbé) et Guy (Carole Blais); ses amis de longue date: Michel Sirois (Louise Boivin) et Gilles Dorion (Danielle Racette); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du CHSLD de Sainte-Croix pour tous les bons soins prodigués et leurs gentillesses. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec pour le Dr Robert Laforce - recherche sur les maladies neurodégénératives.à compter de 13 h.