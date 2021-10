GRENIER, Gracia Brodeur



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 25 septembre 2021, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Gracia Brodeur Grenier. Elle était la fille de feu madame Lydia Turgeon et de feu monsieur Philias Brodeur, épouse de feu monsieur Sylvio Grenier. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Claire (Marcel Caron), Gilles, Guy (Maude Vallée), Carmen (Bernard Maheux), Gaston (Nicole Tourville), Carole (René Bergeron) et Gérald (Élaine Paris); ses petits-enfants : Bernard, Marie-Claude, Catherine, Jonathan, Jean-François, Louis, Alexandre, Sandrine, Simon, Audrey, Julien, Jean-Philippe, Christine, Arianne, Florence et Mathilde; ses arrière-petits-enfants : Mathis, Daphnée, Olivier, Isabelle, Aurélie, Antonin, Maude, Noémie, Marianne, Enzo, Axel, James-Arthur, Victoria, Édouard, Mélina, Anthony et Rosemarie; ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Grenier; ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. En plus de son époux, étant la dernière de sa famille elle est allée rejoindre ses frères et sœurs : Raoul, Emery, Léo, Alma et Alice. La famille recevra parents et amis aude 9h à 11h,et la mise en terre des cendres. La famille tient à remercier Dre Anne Paquette et son équipe du 5e de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués et l'accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du C.H.U., Site : www.fondationduchudequebec.org, Téléphone: 418-525-4385. Des formulaires seront disponibles sur place.