TURGEON, Pierre



À Lévis, le 10 octobre 2021, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Pierre Turgeon, fils de feu monsieur Marie-Louis Turgeon et de feu madame Hélène Garneau. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: feu Jean (feu Ghislaine Bédard), Pierrette (feu Marcel Asselin), Louise (André Marotte), feu André (Françine Voisine), feu Denis (Rollande Boucher) et Élizabeth, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, les résidents et le personnel de la résidence La Seigneurie de Lévy, autres parents et ami(e)s. Un merci spécial au Dre Noémie Goyette et au Dre Chantale Haché pour leur soutien et l'empathie, ainsi que tout le personnel soignant du 9e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis.