BOUCHER, Yves



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 30 août 2021, à l'âge de 82 ans, entouré de tous ses amours, est décédé monsieur Yves Boucher, homme de cœur et d'une grande générosité. Il était l'époux de dame Marguerite (Margot) Goulet, sa chérie d'amour et le fils de feu dame Thérèse Paquet et feu monsieur Gabriel Boucher. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Marguerite; ses enfants: Luc (Carole Ménard), Ann (Claud Sauvé) et Jean (Nancy Alie); ses petits-enfants: Pier-Luc, Gabryèle-Ann, Louis-François, Myriam, Valérie et Gabriel et leurs conjoints; ses arrière-petits-enfants: Anna-Ève, Ludovic, Alex-Ann, Evelyne, Léo, Jules et Brooklyn qu'ils surnommaient tous affectueusement papy-fleur; ses frères et belles-sœurs: feu Laurent (Jeannine Prémont), feu Marc (feu Andrée Plamondon), feu Jacques (feu Marie-Thérèse Dubeau), feu Pierre (Andrée Pedneault) et Gaëtan (Louise Demers); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Goulet: feu André, Roger (Louise Laforce), Claude (Thérèse Fortier), feu Colette, Denise (Jean-Yves Lepage), Marcel (Mado Ferland) et Gaëtan (Josée Beaugrand-Champagne) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il a aussi été le papy-caillou de nombreux parents et enfants ayant fréquenté la Garderie Fleurs des champs. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l' Association pulmonaire du Québec, 6070, rue Sherbrooke Est, bureau 104, Montréal (Québec) H1N 1C1, Tél. : 1 800 295-8111, site web : https://poumonquebec.ca