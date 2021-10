LAVOIE, Almanzor



À l'Hôpital Laval, le 6 octobre 2021 à l'âge de 91 ans et 5 mois, est décédé monsieur Almanzor Lavoie, époux de feu dame Marie-Reine Tremblay. Il était le fils de feu monsieur Ludger Lavoie et de feu dame Alexina Tremblay. Il demeurait à Saint-Tite-des-Caps.où la famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité 1 heure avant la cérémonie, soit de 14h à 15h. Le corps sera déposé au cimetière de Saint-Tite-des-Caps sous la direction desIl laisse dans le deuil ses enfants et ses gendres: Micheline, Marcel, Pierre, Francine (Jacques), Marjolaine (Jean-Marc); ses petits-enfants: Even, Dany (Mélanie), Marc, Anik (Éric), Valérie, Mélissa et Lorie; ses arrière-petits-enfants: Jérémie, Élizabeth, Jason et Samuel; sa belle-sœur: feu Charles-Édouard Lavoie (Anita Duchesne) et il était le frère de feu Léonis (feu Lucienne Girard), feu Hector (feu Alphéda Néron), feu Juliette (feu Aimé Tremblay), feu Simone (feu Roland Racine), feu Fernand (feu Exantine Harvey), feu Paul-Émile (feu Jeanne d'Arc Tremblay), feu Cécile (feu Clément Breton), feu Henri (feu Monique Lauder); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Tremblay: feu Antonio (Claudette Vaillancourt), feu Émile (Gertrude Simard), feu Florence (René Tremblay), Aline (André Morin), feu Régis (Rolande Jalbert) et il était le beau-frère de: feu Napoléon (feu Thérèse Perron). Il laisse également dans le deuil les enfants de son amie de cœur feu Lucienne Duchesne, particulièrement Georgette, Bertrand et Germain ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille désire remercier sincèrement le docteur Robert Cadrin pour son grand dévouement et sa disponibilité. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation IUCPQ, 2700, Chemin des Quatre- Bourgeois, Québec, (Québec) G1V 0B8 418-656-4999 info@fondation-iucpq.org