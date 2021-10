ROUSSEAU, Régis



À son domicile, le 11 octobre 2021, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Régis Rousseau, fils de feu Hervé Rousseau et de feu Irma Bergeron. Il demeurait à St-Agapit. Il laisse dans le deuil ses sœurs : Marthe, s.c.s.l. et Noëlline, sa nièce Virginie Rousseau (Pierre St-Arnault); son neveu Mathieu Rousseau (Sonia Laflamme); ses arrière-neveux et nièces Clara et Simon St-Arnault, Anne-Sophie, Louis-Émile, Béatrice et Delphine Rousseau. Il était le frère de feu O'Neil (feu Armande Montminy) et feu Hugues; Il était l'oncle de feu Alexandre Rousseau. Il laisse aussi dans le deuil plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CLSC de Laurier-Station pour le support apporté durant cette épreuve. La famille vous accueillera à la maison funéraireà compter de 9h30.La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire