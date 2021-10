GRAVEL, Yolande



À Montréal, mercredi le 29 septembre 2021, à l'âge de 91 ans est décédée paisiblement Mme Yolande Gravel, (de Limoilou) épouse de feu Alfred Roy (Lévis). Elle laisse dans le deuil ses enfants: Yves, Sylvie (Michel Carrier), Claude, Louise (Stéphane Lacasse) et Martin (Nancy Grenier); ses petits-enfants: Annick, Sophie, Danny, Patrick, Amélie, Mathias, Stéphanie, Jérôme; ainsi que ses nombreux arrières petits-enfants, neveux et nièces, ainsi que d'autres parents et amis. Son sourire éclatant et son amour de la vie nous habitera toujours. La famille remercie chaleureusement le département de cardiologie et des soins palliatifs du CHUM de Montréal. La famille recevra vos condoléances samedi le 30 octobre 2021 de 13h à 15 h à lasuivi d'une cérémonie hommage au même endroit à 15h.