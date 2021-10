JOBIN, Colette Plamondon (Mémé)



C'est entourée de l'amour de son fils et de ses quatre filles que notre mère nous a quittés en cette nuit du 6 octobre 2021. Elle a aimé, elle a beaucoup été aimée. Tous ceux qui l'ont côtoyée garderont un merveilleux souvenir de notre mère, élégante, souriante, toujours prête à aider et surtout à faire rire. Elle était l'épouse de feu Jean-Claude Jobin, fille de feu Armand Plamondon et de feu Fernande Allard. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Après la liturgie, la famille se rendra au cimetière Saint-Charles dans le lot familial où ses cendres iront reposer auprès de son époux et de ses deux fils.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Line (Yves Drolet), feu Claude, Claudette (Jean-Louis Langlois), Guylaine (Yves Pelletier), feu Marco, Mario (Josée Valin) et Chantal (Adrien Morasse); ses petits-enfants: François Boucher, Marie-Ève (Bryan Vachon) et Alexandra Drolet (Jordan Kupina), Marie-Pier (Jonathan Chalifour) et Maxime Germain (Julia Poulin), Annabel Morasse (Israël Bouchard); ses arrière-petits-enfants: Lorianne (Jean-Luc Girard), Élodie, Léane et Alexis; ses frères et belles-sœurs: Marcel Plamondon (Monique Marcotte) feu Marc-André (feu Marcelle Renaud), feu Jean-Guy (feu Denise Corbin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Jobin: feu Raymond (feu Véronique Tremblay), Roland (feu Germaine Lacroix), feu Henri (feu Louisette Clavet), feu Liliane (feu Claude Garneau), Gabrielle (Gilles Fiset), Denise (feu Laurent Vaillancourt), Nicole (Hugues Giguère), feu Jean-Paul (feu Rollande Trudelle) et Pierrette. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces en particulier, sa nièce Marie-Josée Plamondon et sa petite-nièce Émilie, qu'elle affectionnait particulièrement ainsi que plusieurs cousins, cousines, ami(e)s, voisins, voisines avec qui elle avait toujours d'excellentes rencontres. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un envoi de fleurs car notre mère les adorait ou un don à la Fribrose kystique Division Québec, 625 boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 1105, Montréal (Qc), H3B 1R2, (514) 877-6161.