ROBERGE

Jeanne-D'Arc Turcotte



À Lévis, le 9 octobre 2021, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Jeanne-D'Arc Turcotte, fille de feu madame Marie-Rose-De-Lima et de feu monsieur Almanzor Turcotte, épouse de feu monsieur Rosaire Roberge. Elle demeurait à Lévis et autrefois à Sainte-Famille-de-l'Île-d'Orléans. Elle laisse dans le deuil son fils Michel Roberge; sa sœur feu Thérèse Turcotte; ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Jean-Louis Rochette, feu Robert Pouliot, Georgette Roberge (feu Raymond Cunningham), feu Jacqueline Roberge (feu Hermest Gagné), feu Bibiane Roberge (feu Paul-Aimé Laurent), feu Rachel Roberge (feu Jean-Louis Leclerc) et feu Réal Roberge, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un merci spécial à tout le personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Lévis, du CLSC de Saint-Romuald, de la Coopérative de services de Lévis et du Centre d'hébergement Champlain-de-Chanoine-Audet pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du cancer du seins du Québec.à compter de 13 h.