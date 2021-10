MICHAUD, Gemma Dubé



À l'Hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec, le 19 juillet 2020, à l'âge de 75 ans et 6 mois, est décédée dame Gemma Dubé, épouse de monsieur Clément Michaud. Elle était la fille de feu dame Blanche Samson et feu monsieur Adolphe Dubé. Elle demeurait à Dosquet et native de Limoilou.La famille vous accueillera une heure avant la cérémonie. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Clément Michaud; ses enfants : Stéphane (Sylvie Duval), François (Nathalie Côté) et Steve (Johanne Dionne); ses petits-enfants : Karine (Denis), Elyse (Patrick), Anthony, Hanna-Rose, Odélie, Catherine, Marie-Ève et Noémie; ses arrière-petits-enfants : Océane et Éliott; son beau-Frère Eugène (feu Madeleine Thériault; ses filleules Carmen et Elyse Michaud, le filleul de son époux : Jean Guy Levesque et la filleule de son époux : Sylvie Ouellet ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs. La famille tient à remercier tout le personnel de l'hôpital le CHUL et le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis. En particulier Amélie, Pierre-Luc, Marie-Pier pour leur délicatesse, leur dévouement et les bons soins. Un remerciement aussi aux ami(e)s et membres de la FADOQ de Dosquet et à son président. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: (418) 683-8666, internet : www.cancer.ca. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire