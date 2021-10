PLANTE, Yvette



À l'hôpital Saint-Sacrement, le 6 octobre 2021, à l'âge de 75 ans, est décédée, madame Yvette Plante, épouse de monsieur Jean-Yves Simard. Elle était la fille de feu Paul-Émile Plante et de feu dame Irène D'Amours. Elle demeurait à Charlesbourg. Elle laisse dans le deuil son époux : Jean-Yves Simard; ses frères et ses sœurs : Nicole (feu Jean-Paul Gilbert), Jean-Paul (Lisette Binet); sa belle-famille Simard : René Simard (Brigitte Oakes), Ginette Simard (Serge Jacques) et feu Gaétan Simard (Joann Brennan), ainsi que plusieurs autres parents et amis(es). Elle est allée rejoindre son frère qui la précédée dans la mort Claude (feu Andrée Pagé). La famille recevra les condoléances au :de 9 h à 11 h.Sincères remerciements au personnel de l'unité de gériatrie de l'hôpital du St-Sacrement, pour les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société d'Alzheimer de Québec, 1040 Av. Belvédère #305, Quebec City, Quebec G1S 3G3, https://www.societealzheimerdequebec.com/