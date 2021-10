BOLDUC, Camillien (Cam), ing.



À l'IUCPQ, le 5 octobre 2021, à l'âge de 96 ans, est décédé monsieur Camillien Bolduc, époux de dame Juliette Routhier depuis 68 ans, fils de feu monsieur Ladislas Bolduc et de feu dame Marie-Anna Jobidon. Il demeurait à Québec.de 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Juliette; ses filles : Camille (Charles Grace) et Marie; ses fils : Michel (Marika Noel) et Louis (Guylaine Demers); ses petits-enfants : Marie-Esther, Camille, Charles, Florence et Catherine; ses arrière-petits-fils : Philippe et Samuel, ainsi que ses belles-sœurs et beaux-frères, plusieurs neveux et nièces, et ses précieux amis de longue date. La famille tient à remercier l'extraordinaire personnel des soins palliatifs de l'IUCPQ pour l'excellence des soins et le soutien aux proches; plus particulièrement Dre Johanne Provencher et Marie-Pier, infirmière, Hélène et Jean-Pierre, préposés, qui lui ont permis de quitter ce monde en toute dignité avec confort et douceur. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation IUCPQ, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, 2e étage, bureau Y-2315, Québec (Québec) G1V 0B8, tel. : 418 656- 4999, https://fondation-iucpq.org/.