TREMBLAY, Luc



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 9 octobre 2021, à l'âge de 65 ans, est décédé monsieur Luc Tremblay, fils de feu dame Rose Emma Bergeron et de feu monsieur Jean-Bernard Tremblay. Il demeurait à Québec. La famille se réunira à la, de 11h à 15h30 etLes cendres seront déposées à une date ultérieure, sous la direction de laIl laisse dans le deuil ses filles: Julie (Hugues Bouscasse) et Geneviève (Martin Rocheleau); ses petits-enfants: Jérémiah, Élisa, Hilda et Nahelie; ses frères et sœurs: feu Angéline (Paul Royer), Jean-Rodrigue (feu Thérèse Harvey), Marcellin (Sylvie Richard), Gisèle (André Painchaud), Diane, feu Gervais, Marlène, Sylvain (Sylvie Grenon), Céline (Sylvain Lapointe), Guylaine (Michel Desrosiers), feu Michel; ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, parents et amis(es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Pavillon du nouveau point de vue. Des formulaires seront disponibles lors des condoléances.