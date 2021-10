ROCHETTE, Lucille Béland



À l'IUCPQ (hôpital Laval), Québec, le 16 octobre 2021, à l'aube de ses 92 ans, est décédée madame Lucille Béland, épouse de monsieur Gilles Rochette. Elle demeurait à Neuville., à partir de 14 h,h et de là, au cimetière de Neuville. Madame Béland laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants: Francine (Guy Cantin), Lina (Claude Blanchette), Jean-François (Yolaine Roy), Lucie (feu Paul Tardif) Vital (Aïssata Kane), Stéphane (Josée Leclerc), Dany (Nathalie Cassista); ses petits-enfants: Philippe (Daniela C. Vanderstoep), Mathieu (Valérie Louise Zenk), et Catherine Cantin, Élaine et Simon Blanchette (Joannie Turcotte), Annie (Éric Leclerc) et Steve Rochette (Marie Pier Bélanger), Maxime (Jessica Beaulac) et Frédéric-Charles Lavoie (Laurence-Émilie Blondeau), Émilie, Vincent et Louis Rochette, Sabryna et Samuel Rochette; ses arrière-petits-enfants; Ada May, Lewis, Guillaume, Mégane, Maxime, Hugo, Anthony, Nathan, Élodie, Amélia, Maëlie, Wilhem, Lennox, Noam; sa soeur Gemma (feu Jean-Paul Côté), sa belle-soeur Aline Jacques (feu Adrien Béland). Elle est partie rejoindre ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs: feu Gertrude, feu Adrienne (feu Victorin Leclerc), feu Maurice (feu Yvette Rochette), feu Philippe (feu Lucille Jean), feu Vincent (feu Rita Béland), feu Rita (feu Paul Angers), feu Roger (feu Lucille Jacques), feu Marc (feu Jeannine Denis): feu Paul-Henri Rochette (feu Jeanne D'Arc Mercure), Feu Maria (feu Azarie Bédard, feu Jean-Guy Boyer), feu Joseph (feu Carmen Fortin) et feu Raymond (feu Huguette Mercier). Elle laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines spécialement Jacqueline Rochette et Odile Béland et de très chers ami(e)s. Remerciements aux Dr Samuel Grégoire-Champagne, ainsi que les professionnels du CLSC Pont-Rouge, Dre Lauréanne Goulet-Plamondon, Djino Gosselin, François Blouin pour leur écoute et compréhension. Merci à tout le personnel des soins palliatifs du 3e Notre-Dame de IUCPQ (Hôpital Laval) pour les bons soins et leur gentillesse. Nous tenons à remercier les personnes qui ont contribué à son bien-être dans ses derniers moments de vie. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Fondation IUCPQ), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, G1V 0B8, www.fondation-iucpq.org