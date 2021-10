HUDON, Jeannine



À la Résidence la Croisée des Chemins de Saint-Pacôme, le 15 septembre 2021, est décédée, à l'âge de 94 ans, dame Jeannine Hudon, épouse de monsieur Roland Lévesque. Elle était la fille de feu monsieur Jean-Baptiste Hudon et de feu dame Maria Desjardins. Elle demeurait à Saint-Pacôme et était native de Rivière-Ouelle, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s à la, de 12 h à 13 h 55,et de là les cendres seront inhumées au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil son époux Roland; ses enfants: Jean-Yves (Lucie Samson), Suzanne (Louis Frenette), Bertin, Donald (Nathalie Lessard), Éric; ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses sœurs: Rita (feu Gérald Dumais), Gisèle (feu Fernand Carignan) et Thérèse. Elle était également la sœur et la belle-sœur de: feu Gemma, feu Gertrude, feu Fernand (feu Alice Bradet), feu Gérard, feu Roger (feu Reina Point), feu Germaine (feu René Labrie), feu Jacques, feu Henri (Lorraine Point), feu Andrée (feu Gérald proulx), feu Marie-Antoinette (feu Claude Gaulin), feu Jean-Louis, feu Lucille (feu Alexandre Martin). Sont aussi affectés par son départ ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Lévesque, ses neveux, ses nièces, ses cousins, ses cousines, ses autres parents et ami(e)s. La famille remercie le personnel soignant de la Résidence La Croisée des Chemins de Saint-Pacôme pour leur dévouement, leur support et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Bas-Saint-Laurent. Des formulaires seront disponibles au salon.