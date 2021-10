DOHERTY, Monique Boutin



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 1er octobre 2021, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Monique Boutin, épouse de monsieur Irving Doherty. Elle était la fille de feu Eugène Boutin et de feu Nathalie Gosselin. Elle demeurait à St-Gilles. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Irving, ses enfants : Jimmy (Ginette Bilodeau), Ann (Pierre Catellier), Dave (Johanne Dubé); ses petits-enfants : Kevin, Matthew, Mary-Jane, Dereck et Dominik; ses arrière-petits-enfants : Ellie, Jade, Ryan, Karrigan. Elle était la sœur de feu Marcel (feu Hélène Doyle), feu Georgette (feu Eugène Lalancette), feu Marc-André (Nicole L'Espérance), Jacques (Aline Papineau), feu Gilles (Noëlla Chailler), feu René (Ginette Bouffard), Fernand (Diane Grondin), Yvon (Yolande Chailler), Réal (Mariette Arbour), Bruno (Jacqueline Grondin), Pauline (feu Jean-Paul Papineau), Réjeanne, Gervaise; belle-sœur de : feu Eddy, feu Alice (feu Clyde Fisk), Mable (feu Jack Capperauld), George (feu Gaétane Montminy); ses filleuls Bruno et Chantale; plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines. Un merci spécial au personnel du 5e étage et des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Merci à l'Abbé Clément Gagnon pour ses bons mots. Selon ses volontés, il n'y aura pas de service religieux.Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Site web : https://fhdl.ca/.