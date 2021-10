CANTIN, Carolle Guay



Subitement, à son domicile, le 10 octobre 2021, à l'âge de 75 ans, est décédée madame Carolle Guay, épouse de monsieur François Cantin, fille de feu monsieur Rolland Guay et de feu madame Alice Dumont. Elle demeurait à Lévis. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Nancy (Jacques Fontaine), Cynthia (Stéphane Roy) et Jean-François; ses petits-enfants : Rebecca (Jérémy), Francesca (William), Mathieu, Andrew et Darren; ses sœurs : Denise (feu Jacques D'Amours) et feu Micheline (Antoine Fortin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Cantin : feu Paul-Eugène (Carmen Nadeau), feu Raymond-Marie (feu Lucienne Morin), feu Laurette (feu Omer Pichette), Thérèse (feu Jean-Charles Vallières), Sœur Jeannette S.S.C.M, feu Bernadette (André Roberge) et Benoit (Carole Maillot); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.le mercredi 27 octobre 2021 de 19h à 22h, le jeudi 28 octobre de 14h à 17h et de 19h à 22h et le vendredi 29 octobre à compter de 9h.