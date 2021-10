BOUFFARD, Réjean



À Québec, le 4 octobre 2021, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Réjean Bouffard, époux bien-aimé de madame Gaétane Champagne. Il était le fils de feu monsieur Gérard Bouffard et feu dame Jeanne d'Arc Lamontagne.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Cédric (Annie Pouliot), ses frères: Rosaire (Ginette Duchesneau), Jacques (Ginette Roussin) ainsi que sa belle-sœur Diane Champagne (Michel Lussier), plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci particulier à Diane et Roger ainsi qu'à Diane et Michel pour leur soutien.