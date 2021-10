TURGEON, Jeanne d'Arc Audet



Au CHSLD de Sainte-Marie, le 29 septembre 2021, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Jeanne d'Arc Audet, épouse de feu Rosaire Turgeon, fille de feu Delphis Audet et feu Alexina Couture. Elle demeurait à Frampton. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Michèle (Michel Hamel), Claude, Paule (feu Gaétan Poulin), Luce, France et Line; ses petits-enfants: Vincent, Jessica, Olivier et Anders et ses arrière-petits-enfants: Julianne, Émile et Charles. Elle était la sœur de Jacqueline (Jean-Baptiste Perreault), Louis-Paul (Aline Larochelle), feu Marguerite (feu Gonzague Cloutier), feu Félicien (Germaine Girard), feu Gilberte (Jean-Paul Forgues) et feu Viviane (feu Florimont Bernier). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis.La famille recevra les condoléances au funérarium de la Maison funéraire Nouvelle Vie de Frampton : samedi, jour des funérailles, à compter de 9 h. La direction a été confiée à laLa famille désire remercier tout le personnel du CHSLD de Sainte-Marie pour leur professionnalisme et leur humanité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer (55, avenue St- Clair Ouest, bureau 500, Toronto (Ontario), M4V 2Y7) : https://cancer.ca/fr/ ou à Opération Enfant Soleil (450, avenue Saint-Jean-Baptiste, Québec (Québec), G2E 6H5) : https://www.operationenfantsoleil.ca/