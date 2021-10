LEMAY, Johan



À Québec, le 7 octobre 2021, à l'âge de 78 ans, est décédée madame Johan Lemay, fille de feu Jacques Lemay et de feu Jeannette Charbonneau. Outre son époux monsieur Benoît Cantin, elle laisse dans le deuil ses enfants: Éric (Sandra Snow) et Marie-Josée (Frédéric Soucy), ses petits-enfants: Xavier (Mégan), Charles-Andrew (Pascale) et Jules-Alexandre (Marie-Jeanne). Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs: Pierre, (Diane Pouliot), Jocelyne (Jean-Guy Moulin), feu Jean-Paul (Lise Pagé), Linda, feu Jacques, Darkyse (Daniel Breton) et Dominik. Elle laisse également dans le deuil son beau-frère Marcel Cantin, de nombreux parents, neveux, nièces, amis ainsi que ses anciens collègues de l'ACRGTQ. La famille a confié madame Lemay auLa famille recevra les condoléances aule samedi 30 octobre 2021 de 12h à 14h, suivra l'inhumation au cimetière Notre-Dame de l'Annonciation (1625 Rue Notre Dame, L'Ancienne-Lorette, QC G2E 3B4). La famille aimerait remercier les docteurs Valérie Couturier et Christian Têtu ainsi que l'équipe des soins palliatifs du Jeffery Hale pour les bons soins prodigués à madame Lemay. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Pour rendre hommage à madame Lemay, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.sylviomarceau.com