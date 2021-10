GIROUX, Justin



À l'hôpital St-François d'Assise, samedi le 2 octobre 2021, à l'âge de 84 ans et 10 mois, est décédé monsieur Justin Giroux, époux de madame Madeleine Cloutier, fils de feu Juliette Dorion et de feu Franck Giroux. Il demeurait à Charlesbourg, Québec. Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Richard et son épouse Francine Tremblay. Il laisse dans le deuil ses sœurs et son frère : Lucie Giroux (Arthur Couture), Lauraine Giroux (Gilles Rousseau) et de Jean-Yves Giroux (Raymonde Nadeau). Il était le frère de feu Fleurette Giroux (feu Jean-Charles Trudelle), feu Gustave Giroux (Janine Breton) et feu Rock Giroux aussi de la famille Cloutier, ses beaux-frères et belles-soeurs: feu Wilfrid (feu Rita Sanfaçon, feu Jeanne D'Arc (feu Marc-Antoine Lemieux), feu Normande (feu Laurent Labrecque) et feu Dr. Robert (feu Nicole Thivierge). Il laisse son filleul et neveu Jean Couture. Il Laisse aussi de nombreux neveux et nièces, cousins et cousines des familles Giroux et Cloutier. Aussi ses compagnons et compagnes de travail du journal " Le Soleil ", membres-bénévoles de la paroisse St-Charles-Borromée, et tout particulièrement monsieur Robert Létourneau ainsi que ses amis des équipes de quilles. La famille a confié monsieur Giroux au :La famille recevra les condoléancesLa mise en terre se fera au cimetière Notre-Dame de l'Annonciation (1625 rue Notre-Dame Ancienne-Lorette) par la suite. Un merci tout spécial au personnel du pavillon au " Cœur du Bourg " pour leur dévouement auprès de monsieur Giroux pendant son séjour à cette résidence de Charlesbourg. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec ainsi qu'à la Société de recherche sur le cancer.Pour rendre hommage à M. Giroux,nous vous invitons à visiternotre site Internetwww.dignitequebec.com